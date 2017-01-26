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Ринат Билялетдинов: думаю, Иванович сможет помогать "Зениту" не один год

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов отметил, что возраст не является проблемой для защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

"Мне удалось поработать с Браниславом Ивановичем в конце 2007 года. Ему было всего 23 года, игрок в самом расцвете сил. Но тогда он уже находился одной ногой в "Челси". Конечно, Ивановичу скоро исполнится 33. Но это возраст Христа, до этого времени футболист еще развивается. Все зависит от того, насколько бережно он относится к своему здоровью: один к двадцати трем себя "расплескает", а другой и в 33 молодым фору даст. Так что, для Ивановича – это не возраст. Бранислав – физически крепкий парень, тактически подкованный. Его козырь – разрушительные действия. Оборона – его конек. Думаю, он будет помогать "Зениту" еще не один год. Что касается, адаптации, она займет минимум времени. Сербы быстро привыкают к России. Тем более, он уже играл в нашей стране", - цитирует Билялетдинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Билялетдинов Р. Зенит Иванович
Сегодня, 22:03
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