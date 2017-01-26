Эдуард Соболь: остаюсь в "Заре" до лета

Защитник "Зари" Эдуард Соболь заявил, что не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно.- Приятно, что привлёк внимание такого клуба, как "Бешикташ". Те переговоры, которые были, остались лишь переговорами. Я остаюсь в "Заре" до лета и работаю вместе с командой на турецких сборах.