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Эдуард Соболь: остаюсь в "Заре" до лета
Защитник "Зари" Эдуард Соболь заявил, что не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно.
- Очень много читали в СМИ в период зимнего межсезонья, что тобой активно интересовался турецкий "Бешикташ"…
- Приятно, что привлёк внимание такого клуба, как "Бешикташ". Те переговоры, которые были, остались лишь переговорами. Я остаюсь в "Заре" до лета и работаю вместе с командой на турецких сборах.
ФК "Заря"
- Очень много читали в СМИ в период зимнего межсезонья, что тобой активно интересовался турецкий "Бешикташ"…
- Приятно, что привлёк внимание такого клуба, как "Бешикташ". Те переговоры, которые были, остались лишь переговорами. Я остаюсь в "Заре" до лета и работаю вместе с командой на турецких сборах.
ФК "Заря"
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