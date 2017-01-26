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Эдуард Соболь: остаюсь в "Заре" до лета

Защитник "Зари" Эдуард Соболь заявил, что не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно.

- Очень много читали в СМИ в период зимнего межсезонья, что тобой активно интересовался турецкий "Бешикташ"…

- Приятно, что привлёк внимание такого клуба, как "Бешикташ". Те переговоры, которые были, остались лишь переговорами. Я остаюсь в "Заре" до лета и работаю вместе с командой на турецких сборах.

ФК "Заря"
Теги: Заря
Сегодня, 23:19
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