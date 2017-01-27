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Президент "Оренбурга": ждем от Дюриша голов, которых так не хватает нам

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал переход в команду словацкого нападающего Михала Дюриша, который подписал контракт на 3 года.

"Мы искали забивного центрального нападающего и вышли на кандидатуру Михала Дюриша. Все стороны быстро пришли к взаимопониманию в переговорах. Ждём от него усиления игры в атаке и голов, которых так не хватает "Оренбургу". Надеемся, что футболист такого уровня, член сборной Словакии, с хорошими физическими данным и хорошей историей поможет нам.

На просмотре Дюриш не был, но с главным тренером уже общался. Сегодня игрок должен присоединиться к команде на сборах", - цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
Теги: Столыпин Оренбург
Сегодня, 16:35
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