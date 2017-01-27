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"Саутгемптон" начал переговоры со "Спартаком" по трансферу Сердара Таски

Защитник "Спартака" Сердар Таски зимой может покинуть команду, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что футболиста хочет арендовать "Саутгемптон", который уже вступил в переговоры с московским клубом. 29-летний немецкий футболист готов отправиться в Англию в ближайшие выходные.

В то же время другое британское издание The Sun информирует, что "Саутгемптон" может купить Таски за 4 млн фунтов.
Теги: Таски Саутгемптон Спартак Трансферы
Сегодня, 17:18
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(1)
№5 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 19:30) #
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  •  (0)

можно отпускать не подходит он сейчас команде уровень не тот
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть идет с богом.или аллахом)
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 17:59) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Продано , заверните в бумажку
Регистрация: 10.08.2007
№2 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 17:33) #
  • +1
  •  (5)

эту желтуху можно не читать
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 17:26) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Турка-немца продать, Итальянца взять!
Регистрация: 30.11.2013
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