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"Саутгемптон" начал переговоры со "Спартаком" по трансферу Сердара Таски
Защитник "Спартака" Сердар Таски зимой может покинуть команду, сообщает Daily Mail.
Сообщается, что футболиста хочет арендовать "Саутгемптон", который уже вступил в переговоры с московским клубом. 29-летний немецкий футболист готов отправиться в Англию в ближайшие выходные.
В то же время другое британское издание The Sun информирует, что "Саутгемптон" может купить Таски за 4 млн фунтов.
Сообщается, что футболиста хочет арендовать "Саутгемптон", который уже вступил в переговоры с московским клубом. 29-летний немецкий футболист готов отправиться в Англию в ближайшие выходные.
В то же время другое британское издание The Sun информирует, что "Саутгемптон" может купить Таски за 4 млн фунтов.
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