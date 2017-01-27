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Константин Лепехин: Кержаков еще способен принести пользу "Зениту"
Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин считает, что нападающий Александр Кержаков еще мог бы быть полезен питерскому клубу.
"Мне грустно, потому что я переживаю за Кержаков. Думаю, Саша еще способен принести пользу "Зениту". Можно ли предположить, что тренерский штаб на него больше не рассчитывает? Я думаю, да. То, что его не взяли на сборы – это первый звоночек к тому, что человек не будет играть. Хотя, бывают такие ситуации, когда на тебя не рассчитывают, но иногда тебе дают какую-то возможность сыграть, и потом ты начинаешь играть стабильно. Но это бывает редко и в случае с Кержаковым так вряд ли произойдет. Я думаю, что сейчас не стоит рассуждать категориями, соответствует ли Кержаков уровню "Зенита". Честно говоря, не могу понять какой уровень у питерской команды, потому что в ней собраны игроки разного уровня. Думаю, что Кержаков еще мог бы быть полезен клубу", - цитирует Лепехина "Спорт-Экспресс".
"Мне грустно, потому что я переживаю за Кержаков. Думаю, Саша еще способен принести пользу "Зениту". Можно ли предположить, что тренерский штаб на него больше не рассчитывает? Я думаю, да. То, что его не взяли на сборы – это первый звоночек к тому, что человек не будет играть. Хотя, бывают такие ситуации, когда на тебя не рассчитывают, но иногда тебе дают какую-то возможность сыграть, и потом ты начинаешь играть стабильно. Но это бывает редко и в случае с Кержаковым так вряд ли произойдет. Я думаю, что сейчас не стоит рассуждать категориями, соответствует ли Кержаков уровню "Зенита". Честно говоря, не могу понять какой уровень у питерской команды, потому что в ней собраны игроки разного уровня. Думаю, что Кержаков еще мог бы быть полезен клубу", - цитирует Лепехина "Спорт-Экспресс".
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