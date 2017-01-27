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Константин Лепехин: Кержаков еще способен принести пользу "Зениту"

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин считает, что нападающий Александр Кержаков еще мог бы быть полезен питерскому клубу.

"Мне грустно, потому что я переживаю за Кержаков. Думаю, Саша еще способен принести пользу "Зениту". Можно ли предположить, что тренерский штаб на него больше не рассчитывает? Я думаю, да. То, что его не взяли на сборы – это первый звоночек к тому, что человек не будет играть. Хотя, бывают такие ситуации, когда на тебя не рассчитывают, но иногда тебе дают какую-то возможность сыграть, и потом ты начинаешь играть стабильно. Но это бывает редко и в случае с Кержаковым так вряд ли произойдет. Я думаю, что сейчас не стоит рассуждать категориями, соответствует ли Кержаков уровню "Зенита". Честно говоря, не могу понять какой уровень у питерской команды, потому что в ней собраны игроки разного уровня. Думаю, что Кержаков еще мог бы быть полезен клубу", - цитирует Лепехина "Спорт-Экспресс".
Теги: Лепехин Зенит Кержаков
Сегодня, 18:32
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(0)
№3 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 19:25) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile Лепеха а может и ты сможешь принести пользу Зениту, если просто не будешь трепать языком всякие бредни
Регистрация: 20.10.2011
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:03) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Саша может принести пользу. И немалую, но только в структуре клуба, а не на поле.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не особо заметно что может.С каждым годом он забивает все реже и реже.Нет скорости,да и о сумасшедшем ударе все стали забывать,когда Керж последний раз забивал в своем стиле?Помню Лепехина.Его так же отцепили.Только это был Петржела и сделал правильно,потому что последний на поле мог уже только ходить и привозить.По хорошему вариант с Уфой для Саши неплох.А так если не хочет ездить по Казахстанам пора завязывать или переходить в команду ниже классом.Там его опыт может принести пользу,а в Зените уже нет.Судя по количеству новичков Луческу сильно обновит состав и отправит ветеранов на заслуженный покой.


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Регистрация: 25.03.2015
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