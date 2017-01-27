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"Анжи" подтвердил переход Ямбере и Эбесилио в АПОЭЛ

"Анжи" официально подтвердил переход полузащитника Лоренцо Эбесилио и защитника Седрик Ямбере в кипрский АПОЭЛ, сообщает официальный сайт дагестанцев.

Ямбере, принадлежащий клубу "Бордо", в "Анжи" выступал на правах аренды, с правом выкупа. Арендное соглашение с кипрским АПОЭЛ рассчитано до конца сезона. В составе махачкалинцев французский защитник провел 12 матчей.

Лоренцо Эбесилио, получив статус свободного агента, также подписал контракт с кипрским клубом. Соглашение голландского полузащитника с АПОЭЛ рассчитано до конца 2019 года.
Теги: Эбесилио Анжи
Сегодня, 18:35
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