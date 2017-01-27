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Сергей Брызгалов может стать игроком "Анжи"

Защитник "Терека" Сергей Брызгалов может продолжить карьеру в "Анжи", сообщает "Чемпионат.сом".

24-летний футболист выступает за грозненскую команду с июня 2016 года, когда перешёл из "Спартака".

Контракт с футболиста с "Тереком" рассчитан до 2020 года.
Теги: Брызгалов Анжи Терек Трансферы
Сегодня, 18:47
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