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"Спартак" провел вечернюю тренировку и сыграл матч на ограниченном участке поля

Сегодня у спартаковцев по плану состоялась одна тренировка. В 16:30 футболисты и тренеры встали в круг на зеленом газоне стадиона "Шейх Зайд" и поздравили капитана Дениса Глушакова с 30-летием.

"Большую часть времени именинник находился на поле в компании атакующих игроков. Они совершенствовали тактические приемы, связанные со вскрытием обороны соперника. А в это же самое время игроки обороны, прислушиваясь к постоянным советам и рекомендациям Массимо Карреры, работали над тем, чтобы наглухо прикрыть подступы к спартаковским воротам. Одними словами главный тренер не ограничился: иной раз он занимал ту или иную позицию перед штрафной и сам демонстрировал, как опекать атакующего игрока в различных ситуациях. Больше того, Массимо то и дело брал за руку одного из своих подопечных и подходил с ним именно к той точке, где реальнее прервать длинную или же среднюю передачу соперника.

Самые свежие полученные знания принято закреплять на практике. Причем если речь идет о футболе, то в условиях, приближенных к боевым. Именно поэтому под занавес сегодняшнего рабочего дня состоялся футбол на ограниченном участке газона. Ну а завтра команда впервые в этом году полноценный футбольный матч, используя все пространство поля. Имеется в виду контрольная встреча со словацкой "Жилиной", которая состоится на стадионе "Шейх Зайд" и начнется в 16:00 по московскому времени", - говорится на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 19:05
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вертолеты не мешали?
Регистрация: 23.08.2016
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