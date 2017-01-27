Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи" подтвердил переход Ивана Маевского в "Астану"

Белорусский полузащитник Иван Маевский стал игроком "Астанаа", сообщает официальный сайт дагестанского клуба.

28-летний хавбек подписал трехлетнее соглашение с казахстанским клубом, и отправился на учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах. В составе махачкалинцев Иван Маевский выступал на протяжении двух сезонов. И регулярно вызывался в национальную сборную Белоруссии.
Теги: Анжи Астана Трансферы
Сегодня, 19:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.