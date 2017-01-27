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"Матч ТВ" может начать показ контрольных матчей "Спартака"

Продюсер тематических каналов "Матч" Сергей Акулинин заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу возможного показа контрольных матчей московского "Спартака", который сейчас проводит предсезонный сбор в ОАЭ.

"Было получено несколько запросов СМИ касательно показа контрольных матчей "Спартака" ─ можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придем к приемлемому для всех решению ─ сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач ─ она может меняться очень оперативно", — приводит слова Акулинина официальный сайт "Матч ТВ".
Теги: Спартак
Сегодня, 19:46
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6
(4)
№6 Написал: Apollo26 (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А что хорошая идея, хоть на команду посмотреть, а то так по нашим соскучился)


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То что ты ищешь находится там откуда ты ищешь!
Регистрация: 19.01.2017
№5 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (5)

ВЫ ТАМ НЕ ПАРЬТЕСЬ тв матч у нас другой есть источник
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: art83 (Сегодня, 20:27) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Спасибо не надо,мы по ютубу посмотрим,по матч тв показывайте свой зенит раз хотите совсем рейтинги канала опустить)

joy бедные
Регистрация: 17.09.2010
№3 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Тренируйтесь лучше,что светиться то!
Регистрация: 9.10.2012
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Спасибо не надо,мы по ютубу посмотрим,по матч тв показывайте свой зенит раз хотите совсем рейтинги канала опустить)

+++++
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: vlees (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо не надо,мы по ютубу посмотрим,по матч тв показывайте свой зенит раз хотите совсем рейтинги канала опустить)
Регистрация: 12.01.2017
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