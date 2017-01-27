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"Матч ТВ" может начать показ контрольных матчей "Спартака"
Продюсер тематических каналов "Матч" Сергей Акулинин заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу возможного показа контрольных матчей московского "Спартака", который сейчас проводит предсезонный сбор в ОАЭ.
"Было получено несколько запросов СМИ касательно показа контрольных матчей "Спартака" ─ можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придем к приемлемому для всех решению ─ сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач ─ она может меняться очень оперативно", — приводит слова Акулинина официальный сайт "Матч ТВ".
"Было получено несколько запросов СМИ касательно показа контрольных матчей "Спартака" ─ можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придем к приемлемому для всех решению ─ сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач ─ она может меняться очень оперативно", — приводит слова Акулинина официальный сайт "Матч ТВ".
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