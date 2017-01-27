Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:59
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
14:51
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Акинфеев, Тошич и Натхо будут работать по индивидуальной программе
Завершилась первая дневная тренировка на втором сборе ЦСКА в испанском Кампоаморе. Сегодня большое внимание было уделено тактике: после разминки армейцы занимались отработкой атак, а кроме того, провели турнир по мини-матчам и сыграли двусторонку. По окончании основной части тренировки несколько футболистов остались на поле и выполнили серию ударов по воротам, которые защищал Илья Помазун.
Игорь Акинфеев, Зоран Тошич и Бибрас Натхо в ближайшие дни будут работать по плановой индивидуальной программе. О сроках их возвращения в строй станет известно позже.
ПФК ЦСКА
Игорь Акинфеев, Зоран Тошич и Бибрас Натхо в ближайшие дни будут работать по плановой индивидуальной программе. О сроках их возвращения в строй станет известно позже.
ПФК ЦСКА
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.