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Акинфеев, Тошич и Натхо будут работать по индивидуальной программе

Завершилась первая дневная тренировка на втором сборе ЦСКА в испанском Кампоаморе. Сегодня большое внимание было уделено тактике: после разминки армейцы занимались отработкой атак, а кроме того, провели турнир по мини-матчам и сыграли двусторонку. По окончании основной части тренировки несколько футболистов остались на поле и выполнили серию ударов по воротам, которые защищал Илья Помазун.

Игорь Акинфеев, Зоран Тошич и Бибрас Натхо в ближайшие дни будут работать по плановой индивидуальной программе. О сроках их возвращения в строй станет известно позже.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев Тошич Натхо ЦСКА
Сегодня, 20:48
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