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Виктор Онопко: каждый день уделяем тактике самое пристальное внимание
Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о первой дневной тренировке на втором сборе в испанском Кампоаморе.
— Виктор Савельевич, работа на втором сборе началась, как оцените игровые кондиции футболистов в данный момент?
— Мы хорошо провели первый сбор, сыграли два товарищеских матча, потом дали ребятам три выходных дня. Всё это положительно повлияло на команду. Конечно, есть и травмированные игроки, которые ещё не восстановились до конца и не могут принимать участие в общих занятиях, ждём их возвращения в строй. Но настроение в целом у всех хорошее, приподнятое. Весенняя часть сезона всё ближе, все понимают, что команде предстоят важные матчи, и выкладываются по полной. Сборы — наверное, самая худшая пора для футболистов, однако без них не обойтись никак (улыбается).
— Сейчас с командой ведётся большая тактическая работа, как игроки воспринимают новые требования?
— Мы действительно каждый день уделяем тактике самое пристальное внимание, обсуждаем новые наработки, доносим их до игроков. В конце первого сбора в ходе товарищеских матчей уже была возможность подвести промежуточные итоги. Игроки хорошо вникают в наши требования, понимают, чего мы хотим. Но нужно постоянно думать на поле, оттачивать до мелочей все нюансы — в каждой линии, в каждой позиции. Ребята это сознают и всё делают правильно. Хотя, конечно, ничего идеального в футболе не бывает, всегда можно что-то улучшить.
— Вы и сами активно участвуете во многих игровых упражнениях. Скажите, разучивать новую тактику — это интересный момент, или всё-таки больше рабочий, трудоёмкий, в чём-то даже утомительный для футболистов?
— Считаю, что это очень интересно. И мы видим, что ребята действительно быстро перестраиваются, что говорит об их уровне мышления, о высоком футбольном интеллекте. Это очень показательный момент — как быстро команда реагирует на те изменения, которые предлагает ей главный тренер. У игроков ПФК ЦСКА с данным компонентом всё в порядке, что не может не радовать.
ПФК ЦСКА
— Виктор Савельевич, работа на втором сборе началась, как оцените игровые кондиции футболистов в данный момент?
— Мы хорошо провели первый сбор, сыграли два товарищеских матча, потом дали ребятам три выходных дня. Всё это положительно повлияло на команду. Конечно, есть и травмированные игроки, которые ещё не восстановились до конца и не могут принимать участие в общих занятиях, ждём их возвращения в строй. Но настроение в целом у всех хорошее, приподнятое. Весенняя часть сезона всё ближе, все понимают, что команде предстоят важные матчи, и выкладываются по полной. Сборы — наверное, самая худшая пора для футболистов, однако без них не обойтись никак (улыбается).
— Сейчас с командой ведётся большая тактическая работа, как игроки воспринимают новые требования?
— Мы действительно каждый день уделяем тактике самое пристальное внимание, обсуждаем новые наработки, доносим их до игроков. В конце первого сбора в ходе товарищеских матчей уже была возможность подвести промежуточные итоги. Игроки хорошо вникают в наши требования, понимают, чего мы хотим. Но нужно постоянно думать на поле, оттачивать до мелочей все нюансы — в каждой линии, в каждой позиции. Ребята это сознают и всё делают правильно. Хотя, конечно, ничего идеального в футболе не бывает, всегда можно что-то улучшить.
— Вы и сами активно участвуете во многих игровых упражнениях. Скажите, разучивать новую тактику — это интересный момент, или всё-таки больше рабочий, трудоёмкий, в чём-то даже утомительный для футболистов?
— Считаю, что это очень интересно. И мы видим, что ребята действительно быстро перестраиваются, что говорит об их уровне мышления, о высоком футбольном интеллекте. Это очень показательный момент — как быстро команда реагирует на те изменения, которые предлагает ей главный тренер. У игроков ПФК ЦСКА с данным компонентом всё в порядке, что не может не радовать.
ПФК ЦСКА
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