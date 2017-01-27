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"Анжи" возьмет в аренду у донецкого "Шахтера" Филиппа Будковского

Нападающий Филипп Будковский вновь будет арендован махачкалинским "Анжи" у донецкого "Шахтера", сообщает Sportbox.

На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет и Виталий Дьяков. Контракт с защитником "Динамо" будет заключен после того, как он пройдет медосмотр.
Теги: Анжи Шахтер
Сегодня, 21:22
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