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14:59
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
14:51
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Виктор Гончаренко присутствует на матче "Зенит" - "Волеренга"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко присутствует на контрольном матче между "Зенитом" и "Волеренгой", который проходит в Сан-Педро-дель Пинатар, передаёт "Спорт-Экспресс".
Также на матче присутствуют тренеры ЦСКА Виктор Онопко и Сергей Овчинников. ЦСКА вчера начал второй сбор в Кампоаморе.
Также на матче присутствуют тренеры ЦСКА Виктор Онопко и Сергей Овчинников. ЦСКА вчера начал второй сбор в Кампоаморе.
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