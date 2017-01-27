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Виктор Гончаренко присутствует на матче "Зенит" - "Волеренга"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко присутствует на контрольном матче между "Зенитом" и "Волеренгой", который проходит в Сан-Педро-дель Пинатар, передаёт "Спорт-Экспресс".

Также на матче присутствуют тренеры ЦСКА Виктор Онопко и Сергей Овчинников. ЦСКА вчера начал второй сбор в Кампоаморе.
Теги: Гончаренко ЦСКА Зенит
Сегодня, 21:26
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:32) #
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Как репортёр разборчив! А правильно написать ГАнчеренко не смог...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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