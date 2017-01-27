Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:59
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
14:51
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Алексей Игонин: Кержаков уступает в конкуренции партнерам по команде
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин считает, что нападающий Александр Кержаков уступает в конкуренции партнерам по команде, поэтому его не взяли на второй зимний сбор.
"Здесь существует два варианта: либо у Кержакова повреждение, о котором мы узнаем чуть позже, либо это вопрос конкуренции. Если мы вспомним стартовую часть сезона, приходится склоняться ко второй версии. Нужно смотреть факты. Количество минут, которые Александр провел на поле в начале сезона, говорит о том, что он, по мнению главного тренера, не выигрывает конкуренцию. Тяжело сказать, способен ли Саша еще принести пользу "Зениту", потому что мы его не видим на поле, ведь он не играет, и на тренировках, естественно, тоже. И поэтому не можем судить по чисто футбольным критериям. Но, учитывая его опыт и вес в городе и команде, есть много полезного, что Кержаков мог бы дать "Зениту", помимо того, что ты постоянно играешь в составе. Но здесь уже все решает тренер, насколько ему это важно и интересно. Наставники у "Зенита" приезжие, они прагматики, которым нужен результат. Так ли им важно общественное мнение? Все-таки результат для них стоит на первом месте. Они пришли из другой среды, и им намного проще расставаться с легендами клуба и футболистами, которых любят болельщики. Они, по большому счету, не в ответе", - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".
"Здесь существует два варианта: либо у Кержакова повреждение, о котором мы узнаем чуть позже, либо это вопрос конкуренции. Если мы вспомним стартовую часть сезона, приходится склоняться ко второй версии. Нужно смотреть факты. Количество минут, которые Александр провел на поле в начале сезона, говорит о том, что он, по мнению главного тренера, не выигрывает конкуренцию. Тяжело сказать, способен ли Саша еще принести пользу "Зениту", потому что мы его не видим на поле, ведь он не играет, и на тренировках, естественно, тоже. И поэтому не можем судить по чисто футбольным критериям. Но, учитывая его опыт и вес в городе и команде, есть много полезного, что Кержаков мог бы дать "Зениту", помимо того, что ты постоянно играешь в составе. Но здесь уже все решает тренер, насколько ему это важно и интересно. Наставники у "Зенита" приезжие, они прагматики, которым нужен результат. Так ли им важно общественное мнение? Все-таки результат для них стоит на первом месте. Они пришли из другой среды, и им намного проще расставаться с легендами клуба и футболистами, которых любят болельщики. Они, по большому счету, не в ответе", - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.