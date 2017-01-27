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Алексей Игонин: Кержаков уступает в конкуренции партнерам по команде

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин считает, что нападающий Александр Кержаков уступает в конкуренции партнерам по команде, поэтому его не взяли на второй зимний сбор.

"Здесь существует два варианта: либо у Кержакова повреждение, о котором мы узнаем чуть позже, либо это вопрос конкуренции. Если мы вспомним стартовую часть сезона, приходится склоняться ко второй версии. Нужно смотреть факты. Количество минут, которые Александр провел на поле в начале сезона, говорит о том, что он, по мнению главного тренера, не выигрывает конкуренцию. Тяжело сказать, способен ли Саша еще принести пользу "Зениту", потому что мы его не видим на поле, ведь он не играет, и на тренировках, естественно, тоже. И поэтому не можем судить по чисто футбольным критериям. Но, учитывая его опыт и вес в городе и команде, есть много полезного, что Кержаков мог бы дать "Зениту", помимо того, что ты постоянно играешь в составе. Но здесь уже все решает тренер, насколько ему это важно и интересно. Наставники у "Зенита" приезжие, они прагматики, которым нужен результат. Так ли им важно общественное мнение? Все-таки результат для них стоит на первом месте. Они пришли из другой среды, и им намного проще расставаться с легендами клуба и футболистами, которых любят болельщики. Они, по большому счету, не в ответе", - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".
Теги: Игонин Кержаков Зенит
Сегодня, 21:33
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№1 Написал: luiza-protopopova (Сегодня, 21:42) #
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Алексей, прежде чем давать интервью, необходимо убедиться в точной информации. Уже было сказано, что Новосельцев и Кержаков не полетели на испанский сбор из-за травм. Все, точка. И все ваши измышления в "пользу бедных". Хотя в чем-то вы и правы, а именно, что у нас жесткая конкуренция в линии нападения. И это очень хорошо.
Регистрация: 20.08.2016
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