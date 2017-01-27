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Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (2)
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (2)
Евгений Алдонин: Луческу? Сразу видна рука мастера
Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин подверг сомнению, что "армейцы" во второй части сезона смогут нагнать лидеров чемпионата России.
"Мне бы очень хотелось, чтобы ЦСКА добрал свое во второй части сезона. Но объективно это будет очень тяжело сделать. Думаю, "Зенит" прибавит. Луческу показывает качественную работу. То же самое он делал в Донецке. С его "Шахтером" несколько раз встречались. Сразу видна рука мастера. Он приобретает игроков по средней цене, которые затем становятся значимыми футболистами в Европе. У него есть селекционный дар. Думаю, в "Зените" еще стоит ждать сюрпризов по усилению состава", - цитирует Алдонина "Спорт FM".
"Мне бы очень хотелось, чтобы ЦСКА добрал свое во второй части сезона. Но объективно это будет очень тяжело сделать. Думаю, "Зенит" прибавит. Луческу показывает качественную работу. То же самое он делал в Донецке. С его "Шахтером" несколько раз встречались. Сразу видна рука мастера. Он приобретает игроков по средней цене, которые затем становятся значимыми футболистами в Европе. У него есть селекционный дар. Думаю, в "Зените" еще стоит ждать сюрпризов по усилению состава", - цитирует Алдонина "Спорт FM".
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