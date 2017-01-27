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Евгений Алдонин: Луческу? Сразу видна рука мастера

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин подверг сомнению, что "армейцы" во второй части сезона смогут нагнать лидеров чемпионата России.

"Мне бы очень хотелось, чтобы ЦСКА добрал свое во второй части сезона. Но объективно это будет очень тяжело сделать. Думаю, "Зенит" прибавит. Луческу показывает качественную работу. То же самое он делал в Донецке. С его "Шахтером" несколько раз встречались. Сразу видна рука мастера. Он приобретает игроков по средней цене, которые затем становятся значимыми футболистами в Европе. У него есть селекционный дар. Думаю, в "Зените" еще стоит ждать сюрпризов по усилению состава", - цитирует Алдонина "Спорт FM".
Теги: Алдонин
Сегодня, 22:44
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6
(0)
№6 Написал: скальп (Сегодня, 23:38) #
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  •  (4)

Цитата: Butcher
а Алдонин уж женился давно , двое детей

от соседа если только,у Слуцкера тоже была семья,что не мешало ему заниматься пиписичными делами joy
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 23:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не иначе Рафаель.....))))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Ваганыч (Сегодня, 23:12) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Butcher
двое детей

не похожи на него...ну это ладно...удачи ему...


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: скептик (Сегодня, 23:05) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Речь почему- то идет о Зените и ЦСКА .Но лидер то Спартак !!! Его и вспоминать не стоит ? )))
Регистрация: 26.11.2016
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (10)

скальп,
Это ты по своему фаллоимитатору убиваешься, а Алдонин уж женился давно , двое детей

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Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: скальп (Сегодня, 22:49) #
  • -7
  •  (9)

брошенка,все по Началовой убивается smile
Регистрация: 24.12.2016
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