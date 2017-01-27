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"Спартак" проявляет интерес к Вячеславу Караваеву

Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев попал в сферу интересов "Спартака", сообщает "Спорт-Экспресс".

Немецкий портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в два миллиона евро, однако клуб из столицы Чехии хотел бы выручить три миллиона. Отмечается, что это приемлемая сумма для красно-белых.

Напомним, что в РФПЛ Караваев выступал за молодежный состав ЦСКА, играл на правах аренды за чешские "Дуклу" и "Яблонец". "Спарта" приобрела футболиста в августе прошлого года за один миллион евро.
Теги: Караваев Спартак Спарта Трансферы
Сегодня, 23:05
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(3)
№9 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 23:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
там Боярский какой то инсайд по Динамо готовит говорит новости плохие
Регистрация: 24.11.2008
№8 Написал: vlees (Сегодня, 23:32) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Спорт экспресс своими слухами не щадит конские пердачки relaxed
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Брат (Сегодня, 23:29) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Что-то свиней на коней потянуло)))) то Фернандес, то Караваев
Регистрация: 27.09.2016
№6 Написал: Butcher (Сегодня, 23:21) #
  • -4
  •  (16)

Ваганыч,
твой веллитон Боне в пилотку нырял, кого ты в пример приводишь блеать laughing

Ниже Славин комментарий, если тебя Бабаев так не устраивает laughing
Регистрация: 20.12.2015
№5 Написал: Ваганыч (Сегодня, 23:19) #
  • -3
  •  (13)

Цитата: Butcher
трансферный контракт составлен таким образом, что мы можем в любой момент за адекватные деньги — сопоставимые с теми, что мы за него получили – можем его вернуть» © Р.Ю.Бабаев

сашко , браво!!....ты веришь словам этого гомосека бабаева???!!!.... да им цена рупь...доказано велинтоном...


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№4 Написал: Butcher (Сегодня, 23:18) #
  • -6
  •  (14)

spartak-higway,

Не переживай свиноухий и губу закатай, чёрт laughing

У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа. Само собой, с моего согласия. Но, честно говоря, мне хотелось бы поиграть в Европе. Очень нравится чемпионат Германии. Не откажусь и от Испании, если предложат

— На каком уровне родственники играли?

— Папа – по любителям. Саша, брат, тоже занимался в ЦСКА. По юношам играл центральным полузащитником, подавал надежды, но – не сложилось. Это жизнь. Совсем он футбол не забросил, но профессиональную карьеру, к сожалению, не сделал.

— Отец у вас, насколько я знаю, ярый поклонник ЦСКА. Вы, получается, потомственный армеец?

— Выходит, что так. Жили мы рядом со стадионом, на Войковской, и отец постоянно брал с собой на игры ЦСКА. Так что я с раннего детства проникся футбольной атмосферой. Проблемы выбора – за кого болеть – никогда не возникало. Только ЦСКА.
Регистрация: 20.12.2015
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 23:17) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
"В ЦСКА провели почти 15 лет. Пришли туда, когда были совсем малышом. "Конём" себя чувствуете?

-После ухода уже не так сильно.


"В России себя видите в другом клубе?

-Если и возвращаться в Россию, то в команду, которая играет в еврокубках.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
о нет, только не это. У парня прогресс в карьере, а его сватают в регрессивный клуб регрессивного чемпионата.
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Butcher (Сегодня, 23:10) #
  • -4
  •  (18)

Лепёха свиная всё визжала "КорОваев, КорОваев", дукла, яблонец. А тут вон Каррера опять губу раскатал на нашего парня. Только болтом по бороде ему laughing

«Нет, продажа Караваева в «Спарту» не была ошибкой. Более того, чтобы закрыть по нему вопрос: трансферный контракт составлен таким образом, что мы можем в любой момент за адекватные деньги — сопоставимые с теми, что мы за него получили – можем его вернуть» © Р.Ю.Бабаев
Регистрация: 20.12.2015
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