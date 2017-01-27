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"Спартак" проявляет интерес к Вячеславу Караваеву
Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев попал в сферу интересов "Спартака", сообщает "Спорт-Экспресс".
Немецкий портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в два миллиона евро, однако клуб из столицы Чехии хотел бы выручить три миллиона. Отмечается, что это приемлемая сумма для красно-белых.
Напомним, что в РФПЛ Караваев выступал за молодежный состав ЦСКА, играл на правах аренды за чешские "Дуклу" и "Яблонец". "Спарта" приобрела футболиста в августе прошлого года за один миллион евро.
Немецкий портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в два миллиона евро, однако клуб из столицы Чехии хотел бы выручить три миллиона. Отмечается, что это приемлемая сумма для красно-белых.
Напомним, что в РФПЛ Караваев выступал за молодежный состав ЦСКА, играл на правах аренды за чешские "Дуклу" и "Яблонец". "Спарта" приобрела футболиста в августе прошлого года за один миллион евро.
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