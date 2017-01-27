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Владимир Киреев: долги перед игроками "Мордовии" начнут погашаться с понедельника
Задолженности перед футболистами саранской "Мордовии" начнут погашаться с начала следующей недели, а в данное время завершается аудит всех расходов клуба, заявил министр спорта и физической культуры республики Владимир Киреев.
"Аудит всех расходов мы завершаем. Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики, и с понедельника мы приглашаем к тренировкам команду", - цитирует Киреева "Р-Спорт".
"Аудит всех расходов мы завершаем. Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики, и с понедельника мы приглашаем к тренировкам команду", - цитирует Киреева "Р-Спорт".
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