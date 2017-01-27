Российские клубы в 2016 году потратили на трансферы 114,1 млн долларов

Российские футбольные клубы в 2016 году потратили на приобретение игроков $114,1 млн, сообщает пресс-служба ФИФА.



По сравнению с 2015 годом, клубы из России потратили на трансферы на 383% больше.