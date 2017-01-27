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23:07
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (2)
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (2)
Российские клубы в 2016 году потратили на трансферы 114,1 млн долларов
Российские футбольные клубы в 2016 году потратили на приобретение игроков $114,1 млн, сообщает пресс-служба ФИФА.
По сравнению с 2015 годом, клубы из России потратили на трансферы на 383% больше.
По сравнению с 2015 годом, клубы из России потратили на трансферы на 383% больше.
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