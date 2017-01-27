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Российские клубы в 2016 году потратили на трансферы 114,1 млн долларов

Российские футбольные клубы в 2016 году потратили на приобретение игроков $114,1 млн, сообщает пресс-служба ФИФА.

По сравнению с 2015 годом, клубы из России потратили на трансферы на 383% больше.
Сегодня, 23:35
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 23:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кризис б#ять....
Регистрация: 3.12.2016
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