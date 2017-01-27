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Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (2)
Александр Горшков: не думаю, что Кержаков не тянет уровень "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков заявил, что для него стало неожиданностью то, что форвард Александр Кержаков не отправился с командой на сборы.
"Для меня это новость, что "Зенит" не взял на вторые сборы Кержакова, и поскольку я далек от команды не могу предположить, почему так получилось. Возможна любая причина: семейные обстоятельства, травма, внутренние дела. Пока мы не знаем, что именно случилось. Я не думаю, что Александр не тянет уровень "Зенита". При нормальном отношении Саши, его уровень позволяет входить в обойму питерской команды. Возможно, есть какие-то внутренние недопонимания. Будем ждать официальной информации клуба", - цитирует Горшкова "Спорт-Экспресс".
"Для меня это новость, что "Зенит" не взял на вторые сборы Кержакова, и поскольку я далек от команды не могу предположить, почему так получилось. Возможна любая причина: семейные обстоятельства, травма, внутренние дела. Пока мы не знаем, что именно случилось. Я не думаю, что Александр не тянет уровень "Зенита". При нормальном отношении Саши, его уровень позволяет входить в обойму питерской команды. Возможно, есть какие-то внутренние недопонимания. Будем ждать официальной информации клуба", - цитирует Горшкова "Спорт-Экспресс".
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