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Ибрагим Цаллагов: я приехал в "Зенит" не для того, чтобы протирать скамейку запасных

Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов рассказал о своей адаптации в петербургском клубе.

"Как меня приняли? Хорошо! Косых взглядов, во всяком случае, я не чувствовал (улыбается). В "Зените", как и в Петербурге, очень доброжелательные люди! Конечно, по сравнению с "Крыльями" у «Зенита» гораздо больше возможностей. Это чувствуется. Тренировки интенсивнее. Плюс не забывайте: я пришел в новый коллектив, со своими устоями и правилами. Конечно, это необычно, но говорить о том, что меня что-то особо поразило, я бы не стал. Готов ли я к конкуренции? Не был бы готов – не перешел бы в "Зенит", поскольку меня все устраивало в "Крыльях Советов". На самом деле конкуренция является двигателем прогресса и всем футболистам идет только на пользу. Выдержу, не выдержу – время покажет. Но я приехал в Петербург не для того, чтобы протирать скамейку запасных", - цитирует Цаллагова "Спорт день за днем".
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 16:19
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Давай доказывай.Жиркова и Анюкова скоро отправят на заслуженный отдых,так что застолбить место есть все шансы.Тем более Смольниковым Луческу недоволен.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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