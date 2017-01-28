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Станислав Черчесов присутствует на матче "Спартак" - "Жилина"

На контрольном матче между московским "Спартаком" и словацкой "Жилиной" в Абу-Даби (ОАЭ) присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сообщает "Чемпионат.сом".

26 января наставник национальной команды посетил тренировку красно-белых, и тогда же сообщалось, что Черчесов в течение двух дней будет присутствовать на стадионе "Шейх Зайд", где проходят занятия подопечных Массимо Карреры.

Станислав Черчесов присутствует на матче "Спартак" - "Жилина"
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 16:47
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(2)
№2 Написал: Роман Фотов (Сегодня, 17:02) #
  • -3
  •  (3)

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Регистрация: 28.01.2017
№1 Написал: скальп (Сегодня, 16:51) #
  • -1
  •  (5)

оно и понятно,Спартак становится базовым клубом для сборной,теперь хоть сборная на сборную похожа,а не сбродище бомжеконей с трусливым пельменем
Регистрация: 24.12.2016
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