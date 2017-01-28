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Фарфан анонсировал свой переход в "Локомотив" (фото)

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан в инстаграме анонсировал свой переход в "Локомотив".

32-летний футболист разместил постер фильма "Возмездие", который в оригинале называется "Railway Man", что переводится как "Железнодорожник". В комментариях под этим постом болельщики московской команды уже вовсю приветствуют будущего новичка клуба.

Фарфан анонсировал свой переход в "Локомотив" (фото)
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:02
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№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: паравоз
Удачи тебе, Джефф!

Присоединяюсь.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: паравоз (Сегодня, 17:41) #
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Удачи тебе, Джефф!
Регистрация: 20.08.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хороший игрок.Мои поздравления Локо.Опытный и универсальный,вполне может решить проблему с нападением.Это не Прудников с Дядюном.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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