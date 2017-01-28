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Виктор Жулиано: не знаю, выбрал бы "Ювентус" или огромные деньги чемпионата Китая

Полузащитник "Зенита" Виктор Жулиано рассказал, что не знает, предпочёл бы он переход в "Ювентус" или в китайский клуб, если бы перед ним стоял такой выбор.

"Выбрал бы "Ювентус" или огромные деньги в чемпионате Китая? Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У какого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье! Это с одной стороны, а с другой – топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы", — цитирует Жулиано "Чемпионат.сом".
Теги: Жулиано Зенит Ювентус Витсель
Сегодня, 17:02
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№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот, честное и трезвое рассуждение.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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