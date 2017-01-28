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Агент: переговоры Будковского с "Анжи" должны завершиться через пару дней
Переговоры украинского нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского с "Анжи" должны завершиться через пару дней, сообщил агент 24-летнего форварда Вадим Шаблий.
"Он продлил контракт с "Шахтером" на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С "Анжи" переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться", - цитирует Шаблия ТАСС.
"Он продлил контракт с "Шахтером" на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С "Анжи" переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться", - цитирует Шаблия ТАСС.
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