Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
10:46
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
Аарон Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА
Форвард "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре в ближайшие дни вернется в ЦСКА, сообщает Allnigeriasoccer.
22-летний нападающий подпишет соглашение сроком на четыре с половиной года.
Напомним, Оланаре выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16.
22-летний нападающий подпишет соглашение сроком на четыре с половиной года.
Напомним, Оланаре выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.