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Аарон Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА

Форвард "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре в ближайшие дни вернется в ЦСКА, сообщает Allnigeriasoccer.

22-летний нападающий подпишет соглашение сроком на четыре с половиной года.

Напомним, Оланаре выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16.
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 18:03
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21
(3)
№21 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Gor68
Цитата: Pavel 999
а он хоть забивать умеет покажите статистику если нап. то это ничего не говорит что он лучший чем адриано

А ты футбол смотришь иногда? Или только матчи "народной" команды. wink Кстати, на клавиатуре есть такой значок - запятая называется. Он тебе знаком? smile

вот именно ФУФЛО НЕ СМОТРИМ
Регистрация: 4.08.2016
№20 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
У Гинера совесть проснулась. Или безнадега, бабосов не хватает. Да в прошлом году по свински поступили человек забил последний мяч и на ровном месте получил травму "прыгнул выше головы", а его возьми и в Китай Гинер сослал не хотел возиться. Типа в Китай на лечение.
Регистрация: 18.03.2012
№19 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Pavel 999
а он хоть забивать умеет покажите статистику если нап. то это ничего не говорит что он лучший чем адриано

А ты футбол смотришь иногда? Или только матчи "народной" команды. wink Кстати, на клавиатуре есть такой значок - запятая называется. Он тебе знаком? smile
Регистрация: 22.09.2009
№18 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 19:27) #
  • -3
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а он хоть забивать умеет покажите статистику если нап. то это ничего не говорит что он лучший чем адриано
Регистрация: 4.08.2016
№17 Написал: скальп (Сегодня, 19:22) #
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Цитата: Максим I
Вы ж такие умелые, покупать за 10

Витиньо это расскажи sweat_smile
Регистрация: 24.12.2016
№16 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 19:22) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Максим I
Завидуйте молча. Конечно, купить 32-летнего Самедова за 3 ляма гораздо выгоднее, чем 22--летнего Оланаре за 1,5... Вы ж такие умелые, покупать за 10 и продавать "аж за пять". Сocали, сосёте и будете . Надейтесь на шампиньонство. Удачи!

иди проветрись чмошник ку ку
Регистрация: 4.08.2016
№15 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:18) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Великая трансферам компания цкг окончена. Респект


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№14 Написал: timtam (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Спорное приобретение. Получше Траоре будет, но не так чтобы уж совсем.
Регистрация: 28.01.2017
№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:17) #
  • +3
  •  (5)

Завидуйте молча. Конечно, купить 32-летнего Самедова за 3 ляма гораздо выгоднее, чем 22--летнего Оланаре за 1,5... Вы ж такие умелые, покупать за 10 и продавать "аж за пять". Сocали, сосёте и будете . Надейтесь на шампиньонство. Удачи!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№12 Написал: скальп (Сегодня, 19:08) #
  • -7
  •  (9)

хоть ватутинским лепилам теперь работа будет,Гинер еще в тот раз не стал выкупать его трансферам чтобы не лечить,на этот раз не проскочит))
Регистрация: 24.12.2016
№11 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:58) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неплохо.
Регистрация: 27.07.2013
№10 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:46) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Ола - крутой нап!
ОЛА-ГОЛ!!! только Здоровья и Удачи wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:43) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: Gor68
Оланаре - это как раз усиление

Цитата: MATPOCOB
Вот реально ну нахер нужен

вы уж там определитесь.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:38) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
.
Цитата: VS1976
вот это "усиление" laughing

"Усиление" - это Адриану с космической зарплатой, который ещё неизвестно, заиграет ли. wink А Оланаре - это как раз усиление, что он по весне и продемонстрировал.
Регистрация: 22.09.2009
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 18:38) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Вот реально ну нахер нужен. Ну есть Чалый, есть Паня, нет блин давай опять негров брать из загранки.
Регистрация: 10.10.2006
№6 Написал: vlees (Сегодня, 18:26) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
на 10 лет моложе нашего адриано

22 года и 2 раза рвал кресты,адриано 29 лет,29-22=7,я всегда знал что у наших пзданутых глоров зенита плохо с математикой:)
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 18:23) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
на 10 лет моложе приобретения нашего спартака самедова.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:20) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
вот это "усиление" laughing


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:10) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Аналара возвращается, а он восстановился после своей тавмы?
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: vlees (Сегодня, 18:06) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Он вроде после травмы в мае и не играл?Хз но лучше чем нечего,такой накаченный Траоре))
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:04) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
это хорошая новость
Регистрация: 24.11.2008
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