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Луис Адриано: здорово, что удалось забить уже в первом матче за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано поделился впечатлениями от дебютного матча за московскую команду.

"Здорово, что удалось забить уже в первом матче за "Спартак". Безусловно, это плоды наших тренировок. Прямо перед этим был ещё один момент, когда я мог отличиться. Я там хорошо пробил, но мяч попал в перекладину", - цитирует Адриано "Чемпионат.сом".
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 18:33
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Очень понравился 1 же матче показал наверное 50%,как он на рывке ушёл и пробил в перекладину,как обращался с мячом и гол говорят забил классный,красава.
Регистрация: 12.02.2013
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