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"Динамо" хочет летом выкупить Кирилла Панченко у ЦСКА

"Динамо" не собирается расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА, заявил главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.

"Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом", - цитирует Голубина ТАСС.
Теги: Панченко Динамо ЦСКА
Сегодня, 19:12
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(1)
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:43) #
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online

да кто же Вам даст , уже с Локо есть договорённость.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Там вроде бы у Динамо есть время до конца января чтобы выкупить,иначе опция сгорает.
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
игрок уровня фнл, пусть в динамо и остается


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
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