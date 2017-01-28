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"Динамо" хочет летом выкупить Кирилла Панченко у ЦСКА
"Динамо" не собирается расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА, заявил главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.
"Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом", - цитирует Голубина ТАСС.
"Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом", - цитирует Голубина ТАСС.
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