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"Арсенал" отказался комментировать возможный трансфер Дмитрия Торбинского

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов не стал комментировать информацию о переговорах с "Краснодаром" по аренде полузащитника Дмитрия Торбинского.

"Позиция "Арсенала" такая: ничего не комментируем до подписания документов", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула Торбинский
Сегодня, 19:18
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