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Никита Баженов может продолжить карьеру в Казахстане

Экс-нападающий "Томи" Никита Баженов продолжит карьеру в Казахстане, сообщает "Спорт-Экспресс".

В услугах 31-летнего форварда заинтересован один из клубов высшей лиги. Напомним, что Баженов после истечения контракта с сибирским клубом летом 2016 года не смог найти себе команду и выступал в ЛФЛ.
Теги: Баженов
Сегодня, 20:03
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2
(0)
№2 Написал: Армеец 61 (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (1)

Этот экс-нападающий 13 лет забил 47 мячей. Какой дурак в Казахстане на него позарился???
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (1)

Впечатление такое что Казахстан стал для Россиян что то вроде Китая для тех кому за тридцать.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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