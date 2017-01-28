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"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Никита Баженов может продолжить карьеру в Казахстане
Экс-нападающий "Томи" Никита Баженов продолжит карьеру в Казахстане, сообщает "Спорт-Экспресс".
В услугах 31-летнего форварда заинтересован один из клубов высшей лиги. Напомним, что Баженов после истечения контракта с сибирским клубом летом 2016 года не смог найти себе команду и выступал в ЛФЛ.
В услугах 31-летнего форварда заинтересован один из клубов высшей лиги. Напомним, что Баженов после истечения контракта с сибирским клубом летом 2016 года не смог найти себе команду и выступал в ЛФЛ.
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