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Сергей Семак: сборы - процесс сложный, его нужно пережить
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о подготовке к новому тренировочному сбору.
"Никаких вопросов к ребятам по самоотдаче нет, ни на первых сборах, ни на вторых. Начали работать с хорошим настроением. Конечно, сборы процесс сложный, его нужно пережить. Много работы, беговой в том числе. Нужно набраться терпения, работать, выкладываться. Мы прекрасно понимаем, что это хорошее подспорье в нашей дальнейшей работе. Нам приходится ездить от гостиницы к полю, это вносит определенные коррективы в планирование. Но, в целом, у нас осталось небольшое количество беговой работы, которую мы тоже будем проводить. И, конечно, у нас будет три товарищеских матча, к которым мы должны хорошо подойти. В них нужно будет больше показывать того, над чем мы будем работать. Многие аспекты, которые мы не смогли увидеть на первых сборах, будем уделять и организации наших оборонительных действий, стандартных положений, по мере того, как у нас будет появляться время. Соперники товарищеских матчей известны. Два точно. Это болгарский клуб "Берое" и "Левски", третий соперник тоже известен, но пока не на сто процентов. Как только прояснится ситуация, мы скажем", - цитирует Семака официальный сайт "Уфы".
"Никаких вопросов к ребятам по самоотдаче нет, ни на первых сборах, ни на вторых. Начали работать с хорошим настроением. Конечно, сборы процесс сложный, его нужно пережить. Много работы, беговой в том числе. Нужно набраться терпения, работать, выкладываться. Мы прекрасно понимаем, что это хорошее подспорье в нашей дальнейшей работе. Нам приходится ездить от гостиницы к полю, это вносит определенные коррективы в планирование. Но, в целом, у нас осталось небольшое количество беговой работы, которую мы тоже будем проводить. И, конечно, у нас будет три товарищеских матча, к которым мы должны хорошо подойти. В них нужно будет больше показывать того, над чем мы будем работать. Многие аспекты, которые мы не смогли увидеть на первых сборах, будем уделять и организации наших оборонительных действий, стандартных положений, по мере того, как у нас будет появляться время. Соперники товарищеских матчей известны. Два точно. Это болгарский клуб "Берое" и "Левски", третий соперник тоже известен, но пока не на сто процентов. Как только прояснится ситуация, мы скажем", - цитирует Семака официальный сайт "Уфы".
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