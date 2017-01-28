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Марко Девич: за последние полтора года "Ростов" очень сильно прибавил
Нападающий Марко Девич прокомментировал свой переход в "Ростов".
"За последние полтора года "Ростов" очень сильно прибавил. Они настолько хорошо проявили себя, что и для российского футбола, и для них самих, да и лично для меня – это было очень удивительно. Ребята сделали большое дело, и я надеюсь, что это не конец. Надеюсь, мы поборемся до последнего, чтобы по итогам сезона вновь попасть в Лигу Европы. У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду. По результату, игре и коллективу "Ростов" находится на самом верху. Когда смотрел игру с "Баварией", у меня возникло ощущение, что Бердыев создал команду, которую почти невозможно обыграть. Некоторых ребят из команды я знаю, я играл с Навасом и с Азмуном. Здесь все нормально, у меня никаких проблем нет. Если нужен медицинский штаб, то вот, без вопросов, обращайся.
Во время встречи с Бердыевым мы поздоровались, он пожелал мне удачи. Наверное, ему не очень понравилось, что у меня веса не хватает. Я ему сказал, чтобы он не переживал, что я буду больше кушать. Один раз в Ростове-на-Дону я сидел на скамейке, не выходил, потом один раз играли там и потерпели поражение. Наверное, пару раз всего играл. Каждый футболист любит, когда трибуны рядом с полем. Тут как-то построен стадион, что он близко к полю. И эффект болельщика больше чувствуется на поле. Не могу сразу сказать, что я в них влюбился, нужно время. Я должен сам это почувствовать. Потом уже скажу, как я все это почувствовал", - цитирует Девича официальный сайт "Ростова".
"За последние полтора года "Ростов" очень сильно прибавил. Они настолько хорошо проявили себя, что и для российского футбола, и для них самих, да и лично для меня – это было очень удивительно. Ребята сделали большое дело, и я надеюсь, что это не конец. Надеюсь, мы поборемся до последнего, чтобы по итогам сезона вновь попасть в Лигу Европы. У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду. По результату, игре и коллективу "Ростов" находится на самом верху. Когда смотрел игру с "Баварией", у меня возникло ощущение, что Бердыев создал команду, которую почти невозможно обыграть. Некоторых ребят из команды я знаю, я играл с Навасом и с Азмуном. Здесь все нормально, у меня никаких проблем нет. Если нужен медицинский штаб, то вот, без вопросов, обращайся.
Во время встречи с Бердыевым мы поздоровались, он пожелал мне удачи. Наверное, ему не очень понравилось, что у меня веса не хватает. Я ему сказал, чтобы он не переживал, что я буду больше кушать. Один раз в Ростове-на-Дону я сидел на скамейке, не выходил, потом один раз играли там и потерпели поражение. Наверное, пару раз всего играл. Каждый футболист любит, когда трибуны рядом с полем. Тут как-то построен стадион, что он близко к полю. И эффект болельщика больше чувствуется на поле. Не могу сразу сказать, что я в них влюбился, нужно время. Я должен сам это почувствовать. Потом уже скажу, как я все это почувствовал", - цитирует Девича официальный сайт "Ростова".
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