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Бланко Лещук: такой клуб, как "Шахтер", стремится к победе в каждом поединке

Аргентинский нападающий Бланко Лещук открыл счет мячам за "Шахтёр" и поделился мнением о контрольном матче с "Аустрией".

"Я действительно счастлив забить первый мяч в футболке "Шахтера". Это очень важный момент. Но я не могу быть довольным до конца, ведь мы сыграли вничью – 2:2. Такой клуб, как "Шахтер", стремится к победе в каждом поединке, и то же можно сказать обо мне. Я хочу не только забивать, но и побеждать. Так что к следующей встрече мы подойдем с еще большим желанием выиграть. Мы провели хорошую игру. Особенно учитывая те нагрузки, которые ежедневно получаем на тренировках. Но это неотъемлемая часть предсезонной подготовки. Вчера был важный спарринг с сильным соперником, и команда хорошо себя показала. Что касается меня, то я новичок и только привыкаю к стилю игры "Шахтера", – цитирует игрока официальный сайт клуба.
Теги: Шахтер
Вчера, 23:51
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