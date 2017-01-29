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Роман Бабаев: была бы возможность, мы бы досрочно расторгли соглашение аренды Панченко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб заинтересован в возвращении нападающего Кирилла Панченко.

– Ярко проявил себя на сборах Жамалетдинов. Большие ли на него планы у клуба?

– Все зависит от самого игрока. Действительно, он неплохо себя проявил, но это только самое начало, впереди еще второй и третий сборы. Надеюсь, что он продолжит в том же духе, чтобы закрепиться в стартовом составе.

– Главный селекционер "Динамо" заявил, что бело-голубые намерены выкупить Кирилла Панченко у ЦСКА летом. Юридически это возможно?

– У "Динамо" есть опция выкупа, поэтому то, что сказал представитель этого клуба, соответствует действительности.

– Какова позиция клуба?

– Мы общались с Кириллом, его представителями и клубом. Если бы была такая возможность, то мы бы досрочно расторгли соглашение аренды. Чтобы Кирилл вернулся в ЦСКА необходимо согласие трех сторон – самого Кирилла, и оно есть, футбольного клуба "Динамо" и ЦСКА.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА Панченко Динамо
Сегодня, 08:14
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 08:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Надо сохранить Панченко в ЦСКА.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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