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"Зенит" отказался от покупки Проппера и начал переговоры по трансферу Нобоа

"Зенит" в ближайшее время может осуществить трансфер полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа, сообщает "Матч ТВ".

Изначально "Зенит" сделал предложение ПСВ о покупке полузащитника Дави Проппера за 15 миллионов евро. Голландский клуб ответил отказом и выдвинул встречное предложение на 22 миллиона евро. "Зенит" этот вариант не устроил, и теперь питерцы сосредоточили усилия на трансфере Нобоа.

31-летний эквадорец может пополнить состав "Зенита" до конца месяца.
Теги: Зенит Нобоа Ростов ПСВ Трансферы
Сегодня, 10:01
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27
(2)
№27 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смешной как Зенит

Наш зенит пичинен уже не знает кого купить,эх обидно

учитесь, наш спартак скупает перспективную африканскую молодежь
Фэшн Сакала, нападающий молодёжной сборной Замбии в эти дни проходит просмотр в фарм клубе московского "Спартака"


наш клиент однозначно

Цитата: ЧерноГолубые
ЧерноГолубые

это ты про игроков нашего спартака так говоришь? нетолерантно совсем


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№26 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 11:15) #
  • -3
  •  (3)

Проппер,Триппер - какая на хер разница когда такая зaдницa?
Регистрация: 23.09.2016
№25 Написал: Смешной как Зенит (Сегодня, 11:10) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Наш зенит пичинен уже не знает кого купить,эх обидно
Регистрация: 29.01.2017
№24 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (2)

Ну если Зениту нужен кто-то из Российского чемпа, то вопрос можно считать решённым...(
Регистрация: 28.12.2015
№23 Написал: следующий (Сегодня, 11:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: ska69
Да нахрена этот Нобоа нужен....
Цитата: Витек 88-20
На х..он нужен?

Затем же, зачем Зениту Цаллагов, Лунёв, Молло, а ранее Бухаров, Ансальди, Рязанцев и др. Чтобы ослабить другие команды.
Регистрация: 14.12.2012
№22 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (3)

parus2nik,
Пусть берут! Нобоа,кроме как при бердыев,хорошо играть нигде не мог.
Регистрация: 27.07.2016
№21 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Писал же,ПСВ, Зенит на бабки разводит...Не верили...Теперь вот не пойму Нобоа зачем нужен Зениту?..31 год...У Зенита своих ветеранов хватает..чужие ему зачем?
Регистрация: 31.10.2013
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:56) #
  • -5
  •  (9)

Грязнули. с "Мистер Проппер" - и веселей, и помойка чище в два раза быстрей. Видимо неактуально.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: ЧерноГолубые (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ska69
ЧерноГолубые,
Тебе даже ответить нечем... laughing

Да куда уж тебе.....))) вот ответь... вы все такие дЭбилы..? или есть исключения...?

Цитата: Blessing
На агонию похоже.

чЁ сашулька... плохо тебе...?
ты ротик как обычно приоткрой... поправлю тебя малость...
Регистрация: 29.01.2017
№18 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:47) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=йцукенгшщзхъ]Игроки, перешедшие от Бердыева в Зенит: Бухаров, Ансальди, Рязанцев, Новосельцев..
Следующий провал - Нобоа?
Забыл Семака и Домингеса. Это примеры удачных приобретений Зенита из команд Бердыева, но, пожалуй, единственные.
Регистрация: 29.11.2014
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
На агонию похоже.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№16 Написал: arni689 (Сегодня, 10:41) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: ska69
Цитата: KAZAK
Намного дешевле Проппера обойдётся..

это не уровень Зенита, одного рыжего уже купили...

У вас есть уровень?Не знал

Цитата: arni689
Цитата: ska69
Цитата: KAZAK
Намного дешевле Проппера обойдётся..

это не уровень Зенита, одного рыжего уже купили...

У вас есть уровень?Не знал

По моему кроме денег у вас своего ничего нет,даже футболистов.Да и деньги то государственные
Регистрация: 29.01.2017
№15 Написал: ska69 Питер (Сегодня, 10:33) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
ЧерноГолубые,
Тебе даже ответить нечем... laughing
Регистрация: 30.03.2010
№14 Написал: ЧерноГолубые (Сегодня, 10:28) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ska69,
звиняй.. с суkamи-ковырялками не общаюсь.. так что давай шама-шама... клоун млять ты редкостный конечно...)))))
Регистрация: 29.01.2017
№13 Написал: ska69 Питер (Сегодня, 10:25) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
ЧерноГолубые,
Тебе твой сайт напомнить, чепуха?
http://spartak-bez-titulov . ru/
В конце сезона посмотришь, где будет твой недоклуб
Регистрация: 30.03.2010
№12 Написал: seryu Москва (Сегодня, 10:22) #
  • -5
  •  (9)

Цитата: fd65
Не, ну Набоа не 15 лямов стоит..., вспоминая трансфер Новосельцева, чутье мне подсказывает, что Ростов более 500 тыс. и не попросит.....))))))))

Не угадал,Ростов, еще останется должен.
Регистрация: 17.03.2009
№11 Написал: ЧерноГолубые (Сегодня, 10:21) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ska69,
слышь чудо европейское... тебе на акк не стремно было вешать цифры 69.... ? можешь не отвечать... вы все запидерские такие....))

ЧерноГолубые,

О епт... ещё и акк сyka...))
Регистрация: 29.01.2017
№10 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 10:19) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Игроки, перешедшие от Бердыева в Зенит: Бухаров, Ансальди, Рязанцев, Новосельцев..
Следующий провал - Нобоа?
Если уж искать игрока такого же среднего уровня, так с паспортом.
У того же ЦСКА можно Дзагоева перехватить..
Регистрация: 7.06.2016
№9 Написал: ska69 Питер (Сегодня, 10:18) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KAZAK
Намного дешевле Проппера обойдётся..

это не уровень Зенита, одного рыжего уже купили...
Регистрация: 30.03.2010
№8 Написал: gena26 (Сегодня, 10:16) #
  • 0
  •  (6)

22 млн за мистера пропера многовато, лучше купят его бабушку Набоа
Регистрация: 14.01.2017
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 10:13) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну Набоа не 15 лямов стоит..., вспоминая трансфер Новосельцева, чутье мне подсказывает, что Ростов более 500 тыс. и не попросит.....))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: ska69 Питер (Сегодня, 10:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
nami-sv,

Цитата: nami-sv
Да и куда столько иностранщины приобретается?


Столько, это 2? При том, что Витселя продали и купили еще трёх русских!
Зуйков, Цаллагов, Лунёв, Эрнани, Молло.
Регистрация: 30.03.2010
№5 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 10:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ska69
Да нахрена этот Нобоа нужен....


Намного дешевле Проппера обойдётся..


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Регистрация: 25.10.2008
№4 Написал: vlees (Сегодня, 10:08) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Чумазое руководство недоклуба видимо забыло как у них играли игроки которые пришли от Бердыева.12 млн за бухарова это было сильно laughing
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:07) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Нобоа это игрок Бердыева! На х..он нужен? В дынамо он был нулевым а как стал играть у Бердыя то снова заиграл.
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:07) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
У бомжей ему не заиграть.У него опыт Динамо уже есть.Покупка из разряда чтобы другим не достался.Да и куда столько иностранщины приобретается?Может что-то знают?
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: ska69 Питер (Сегодня, 10:05) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да нахрена этот Нобоа нужен....
Регистрация: 30.03.2010
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