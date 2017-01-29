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"Зенит" отказался от покупки Проппера и начал переговоры по трансферу Нобоа
"Зенит" в ближайшее время может осуществить трансфер полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа, сообщает "Матч ТВ".
Изначально "Зенит" сделал предложение ПСВ о покупке полузащитника Дави Проппера за 15 миллионов евро. Голландский клуб ответил отказом и выдвинул встречное предложение на 22 миллиона евро. "Зенит" этот вариант не устроил, и теперь питерцы сосредоточили усилия на трансфере Нобоа.
31-летний эквадорец может пополнить состав "Зенита" до конца месяца.
Изначально "Зенит" сделал предложение ПСВ о покупке полузащитника Дави Проппера за 15 миллионов евро. Голландский клуб ответил отказом и выдвинул встречное предложение на 22 миллиона евро. "Зенит" этот вариант не устроил, и теперь питерцы сосредоточили усилия на трансфере Нобоа.
31-летний эквадорец может пополнить состав "Зенита" до конца месяца.
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