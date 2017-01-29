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Каталин Карп: "Уфа" – хорошая команда, всегда играющая на победу

Новичок "Уфы" Каталин Карп рассказал, что готов играть не только на позиции центрального защитника, но и в полузащите.

"Хорошие ребята, хороший коллектив, тренеры. Мне сказали, что буду играть в центре защиты. Но могу играть и опорника. Нет проблем с этим. Переход в "Уфу" – шаг вперед. Потому что чемпионат России на хорошем уровне. "Уфа" – хорошая команда, всегда играющая на победу. Она отобрала очки у хороших соперников. Видно даже по тренировкам, что команда играет на высокой скорости", - цитирует Карпа официальный сайт "Уфы".
Теги: Уфа
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