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Тестирование паспортов болельщиков планируется на матчах "Рубина" с "Уфой" и ЦСКА

Тестирование выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций на "Казань-Арене" планируется на матчах казанского "Рубина" с "Уфой" и московским ЦСКА, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"У нас будут два тестовых матча в мае: "Рубин" - "Уфа" и "Рубин" - ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на "Казань-Арене". Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее.

Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть", - цитирует Леонова ТАСС.
Теги: Рубин Уфа ЦСКА
Сегодня, 12:17
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