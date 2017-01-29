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Тестирование паспортов болельщиков планируется на матчах "Рубина" с "Уфой" и ЦСКА
Тестирование выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций на "Казань-Арене" планируется на матчах казанского "Рубина" с "Уфой" и московским ЦСКА, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
"У нас будут два тестовых матча в мае: "Рубин" - "Уфа" и "Рубин" - ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на "Казань-Арене". Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее.
Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть", - цитирует Леонова ТАСС.
"У нас будут два тестовых матча в мае: "Рубин" - "Уфа" и "Рубин" - ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на "Казань-Арене". Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее.
Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть", - цитирует Леонова ТАСС.
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