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Роман Бабаев: Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом (44)
Роман Бабаев: ЦСКА заинтересован в уходе Ласина Траоре
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что нападающий Ласина Траоре, скорее всего, покинет команду.
– Дмитрий Селюк, агент Ласина Траоре заявил, что есть интерес к ивуарийскому нападающему. Можно ли уже говорить об уходе ивуарийца из ЦСКА?
– Пока нет, но и Траоре хочет играть, и клуб заинтересован в том, чтобы футболист не просиживал на скамейке, а приносил пользу команде. Поэтому будем заниматься этим вопросом.
– То есть, ЦСКА заинтересован в уходе Траоре?
– Да, очевидно, что с Оланаре вопрос решен. Есть еще Чалов, Витиньо, поэтому не уверен, что Ласина сможет выиграть конкуренцию у этих игроков в стартовом составе.
"Спорт-Экспресс"
– Дмитрий Селюк, агент Ласина Траоре заявил, что есть интерес к ивуарийскому нападающему. Можно ли уже говорить об уходе ивуарийца из ЦСКА?
– Пока нет, но и Траоре хочет играть, и клуб заинтересован в том, чтобы футболист не просиживал на скамейке, а приносил пользу команде. Поэтому будем заниматься этим вопросом.
– То есть, ЦСКА заинтересован в уходе Траоре?
– Да, очевидно, что с Оланаре вопрос решен. Есть еще Чалов, Витиньо, поэтому не уверен, что Ласина сможет выиграть конкуренцию у этих игроков в стартовом составе.
"Спорт-Экспресс"
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