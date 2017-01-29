Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Бабаев: ЦСКА заинтересован в уходе Ласина Траоре

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что нападающий Ласина Траоре, скорее всего, покинет команду.

– Дмитрий Селюк, агент Ласина Траоре заявил, что есть интерес к ивуарийскому нападающему. Можно ли уже говорить об уходе ивуарийца из ЦСКА?

– Пока нет, но и Траоре хочет играть, и клуб заинтересован в том, чтобы футболист не просиживал на скамейке, а приносил пользу команде. Поэтому будем заниматься этим вопросом.

– То есть, ЦСКА заинтересован в уходе Траоре?

– Да, очевидно, что с Оланаре вопрос решен. Есть еще Чалов, Витиньо, поэтому не уверен, что Ласина сможет выиграть конкуренцию у этих игроков в стартовом составе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА Траоре
Сегодня, 13:28
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант

Самого забивного своего футболиста хотят сплавить

надо нашему спартаку к нему присмотреться, подходит по всем статьям.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: йцукенгшщзхъ
ЦСКА не любит забивать много,

Это ЦСКА при ссуцком не любил забивать много. Вернее ссуцкий после первого забитого гола начинал ссать и давал команду "все назад, будем делать мой любимый искусственный офсайд". А теперь у нас нессущий Ганчаренко. При ктором ЦСКА может полюбить забивать много. Ссать то теперь некому.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА не любит забивать много, этот зазнавшийся игрок противоречит их концепции игры (делят 4-6 место по забитым), поэтому Витиньо им дороже..
Регистрация: 7.06.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Самого забивного своего футболиста хотят сплавить...хрен поймешь коней....он же забил больше любого дрцгого футболиста цска!!Чего его отдавать то??
Регистрация: 3.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.