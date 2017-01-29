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"Анжи" до конца сезона будет играть на стадионе "Анжи-Арена"

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев сообщил, что клуб до конца нынешнего сезона будет проводить домашние матчи на стадионе "Анжи-Арена".

"Действующий договор со стадионом "Анжи-Арена" - дорогостоящий для нас. Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно. Стадион "Динамо" не готов для сертификации в премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса", - цитирует Абдулаева ТАСС.

В настоящий момент клуб арендует стадион "Анжи-Арена", на котором и проводит домашние матчи.
Теги: Анжи
Сегодня, 13:31
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