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Николай Писарев: я возглавлю сборную Белоруссии? Мало ли что пишут

Спортивный директор РФС Николай Писарев не стал комментировать слухи о том, что он может возглавить сборную Белоруссии.

"Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбол"а, - цитирует Писарева "Прессбол".
Теги: Писарев Сборная Белоруссии
Сегодня, 14:17
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