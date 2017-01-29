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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Вчера 23:31
Франк Кесси может перебраться в "Рому"
Франк Кесси может перебраться в "Рому"
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Леандро да Силва пополнил состав "Стали"
Леандро да Силва пополнил состав "Стали"
Вчера 23:08
Фредерик Антц: тяжело проигрывать со счётом 1:5, но такова разница между "Монпелье" и "Марселем"
Фредерик Антц: тяжело проигрывать со счётом 1:5, но такова разница между "Монпелье" и "Марселем"
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Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Байер"
Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Байер"
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Роман Бабаев: Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом (44)
Роман Бабаев: Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом (44)
Николай Писарев: я возглавлю сборную Белоруссии? Мало ли что пишут
Спортивный директор РФС Николай Писарев не стал комментировать слухи о том, что он может возглавить сборную Белоруссии.
"Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбол"а, - цитирует Писарева "Прессбол".
"Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбол"а, - цитирует Писарева "Прессбол".
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