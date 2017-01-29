Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Аарон Оланаре будет играть в ЦСКА под 99-м номером

Нападающий Аарон Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКА. Накануне 22-летний нигерийский футболист вернулся в российский клуб и подписал с «армейцами» контракт сроком на 4,5 года.

"99 — это мой любимый номер, я играл под ним с детства и всегда мечтал, что он у меня будет. Поэтому всю свою жизнь я играю под двумя девятками — так было и в Норвегии, и в ЦСКА. Поэтому сейчас я не сомневался в том, какой номер выбрать", — цитирует Оланаре официальный сайт ЦСКА.
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 14:32
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 15:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Пусть хоть вообще без номера,лишь бы забивал...
Регистрация: 30.10.2011
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:42) #
  • +2
  •  (4)

ну и хорошо
Регистрация: 7.03.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.