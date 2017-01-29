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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Аарон Оланаре будет играть в ЦСКА под 99-м номером
Нападающий Аарон Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКА. Накануне 22-летний нигерийский футболист вернулся в российский клуб и подписал с «армейцами» контракт сроком на 4,5 года.
"99 — это мой любимый номер, я играл под ним с детства и всегда мечтал, что он у меня будет. Поэтому всю свою жизнь я играю под двумя девятками — так было и в Норвегии, и в ЦСКА. Поэтому сейчас я не сомневался в том, какой номер выбрать", — цитирует Оланаре официальный сайт ЦСКА.
"99 — это мой любимый номер, я играл под ним с детства и всегда мечтал, что он у меня будет. Поэтому всю свою жизнь я играю под двумя девятками — так было и в Норвегии, и в ЦСКА. Поэтому сейчас я не сомневался в том, какой номер выбрать", — цитирует Оланаре официальный сайт ЦСКА.
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