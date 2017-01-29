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Филипп Будковский перешел в "Анжи" на правах аренды

Нападающий "Шахтера" Филипп Будковский перешел в "Анжи" на правах аренды, сообщает официальный сайт донецкой команды.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона–2016/17.
Теги: Шахтер Анжи Трансферы
Сегодня, 15:01
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