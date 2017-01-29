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Аарон Оланаре: уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре ответил на вопросы клубной пресс-службы.

— Я очень рад и счастлив вернуться в ЦСКА. Для меня это действительно торжественный день!

— Очень эмоциональный был момент, когда ты общался с командой…

— Я был частью команды до травмы. Затем пришлось уехать, но теперь я вернулся и вновь ощутил себя частью коллектива. Пообщался с ребятами и понял, что меня никто не забыл. Когда прощался с ними, было непросто, но теперь мы снова вместе. Нельзя сказать, что прихожу как новичок, ведь я играл с этими ребятами, всех помню и знаю.

— Ты уже знаком с тренерами, в том числе с возглавившим нашу команду Виктором Михайловичем Гончаренко. Каким он тебе запомнился за полгода совместной работы?

— Это очень грамотный и знающий специалист. Мне он запомнился тем, что говорил не много, но всегда по делу, давал инструкции и указания, которые всегда помогали в работе. Я очень благодарен за это. Наверное, мне не будет сложно понимать требования, которые мне будут предъявляться, мы сработаемся.

— Какие воспоминания от первого прихода в ЦСКА? Ты ведь полноправный чемпион России!

— Возвращаться в чемпионскую команду особенно сложно, это дополнительный вызов. Против чемпионов любой соперник играет на пределе возможностей. Мне будет очень непросто, но, с другой стороны, это заставляет меня ещё больше трудиться. Буду стараться демонстрировать лучшие качества.

— Ты внимательно следил за успехами команды?

— Я всегда следил за командой, заходил на сайт, смотрел матчи по телевизору. Команда играла неплохо, но в чём-то не везло, недобрали очки. Но если мы все соберёмся и покажем, на что способны, уверен, что сумеем сократить разницу. До "Спартака" восемь очков, до "Зенита" пять, но мы сделаем всё возможное, чтобы отыграть отставание. Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году.

ПФК ЦСКА
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 15:10
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42
(5)
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№42 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:47) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
В конце сезона когда Массимо поднимет кубок над головой первое что он скажет будет cska squadra preservativo.

А тем временем товарищеский матч Спартака собрал 276 тысяч просмотров,это в 3 раза больше чем у Впопулярного зенита,про цкг молчу.

То есть придет в музей и будет кубок поднимать? Странный итальянец. А какой кубок, соленый?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№41 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:47) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: petrovich
Во как спартачей понесло, чувствуют ,что он им парочку закатит.А если еще и Ерему помилуют, то и третье место под вопросом.

С какого перепугу вашего наркомана помилуют??
Регистрация: 3.11.2016
№40 Написал: petrovich (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (3)

Во как спартачей понесло, чувствуют ,что он им парочку закатит.А если еще и Ерему помилуют, то и третье место под вопросом.
Регистрация: 7.07.2016
№39 Написал: скальп (Сегодня, 16:44) #
  • -1
  •  (5)
online

возбудился китайский ширпотреб smile
Регистрация: 24.12.2016
№38 Написал: vlees (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Болейлы спартапка опять на говно изошлись. Ох уж эти неугомонные свиньи.
Если ЦСКА не сможет, то пусть это будет Зенит.
Не дай Бог, чтобы спорптак стал чемпионом.
Сама команда, может и ничего, но ее болейлы олигофрены в большинстве своём...
Надеюсь, у узколобых не будет такой радости, а Каррера пусть над головой поднимет кубок из музея спарптака, больше он ничего не поднимет

My Webpage
Регистрация: 12.01.2017
№37 Написал: Карл XII (Сегодня, 16:39) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Урал»
Цитата: Кот МатроскиN
лучшее что придумали в беллетристике за последние годы -
"ЦСКА - команда ........!!!!"(с)

Так это и показывает высокоразвитый интеллект болельщиков КБ-команды... гондоны, хуи и т.д и т.п...
Регистрация: 29.01.2017
№36 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Болейлы спартапка опять на говно изошлись. Ох уж эти неугомонные свиньи.
Если ЦСКА не сможет, то пусть это будет Зенит.
Не дай Бог, чтобы спорптак стал чемпионом.
Сама команда, может и ничего, но ее болейлы олигофрены в большинстве своём...
Надеюсь, у узколобых не будет такой радости, а Каррера пусть над головой поднимет кубок из музея спарптака, больше он ничего не поднимет
Регистрация: 6.01.2006
№35 Написал: LHEU (Сегодня, 16:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Теперь без этого ГЛАВНОГО ТРУСА России - слуцкого мы выиграем чемпионат без проблем!!!Иначе и быть не может!!! ЦСКА -чемпион!!!
Регистрация: 26.06.2016
№34 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
Е5<c>, E5! laughing

вихотка тебя что е пять что е шесть,
навечно жирно порванный yum


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№33 Написал: vlees (Сегодня, 16:31) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
В конце сезона когда Массимо поднимет кубок над головой первое что он скажет будет cska squadra preservativo.

А тем временем товарищеский матч Спартака собрал 276 тысяч просмотров,это в 3 раза больше чем у Впопулярного зенита,про цкг молчу.
Регистрация: 12.01.2017
№32 Написал: Butcher (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Кот МатроскиN
лучшее что придумали в беллетристике за последние годы -

Е5<c>, E5! laughing
Регистрация: 20.12.2015
№31 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:27) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
цска-команда гончаренков!!!
Молитесь..
Регистрация: 14.12.2011
№30 Написал: vlees (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Butcher,
Нечего не знаю,был проведен опрос люди выбрали места и был составлен список,стадион твоего недоклуба попал в этот список.Иногда когда смотрел по телевизору матчи цкг успел заметить на пустующих трибунах арены цкг депрессивные лица.Весной вряд ли стоит ждать изменений,будем объективны. unamused
Регистрация: 12.01.2017
№29 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:24) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Карл XII
Споортак..

ишачок не ерепенься - вспомни лучшее что придумали в беллетристике за последние годы -
"ЦСКА - команда ........!!!!"(с)
п.с. можешь совместо с жирным вбросом вентилятора минусовать)))


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№28 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:22) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
дурачок, ты вообще из Москвы? Можешь этот список заторпедировать себе в очко, потому что там пиздёжь прямо с 1-й позиции. Парк Горького одно из любимейших мест москвичей

ты там будешь..
ну,чтобы очко разыграть..вьетнамец красно-синий?
Регистрация: 14.12.2011
№27 Написал: Стрелканутый глор Зенита (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Неужели мой зенит опять останется без чемпионства?Многие мои друзья уже перестают глорить за наш зенит и потихоньку выставляют шарфики зенита на авито. worried
Регистрация: 29.01.2017
№26 Написал: Butcher (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (5)

vlees,
дурачок, ты вообще из Москвы? Можешь этот список заторпедировать себе в очко, потому что там пиздёжь прямо с 1-й позиции. Парк Горького одно из любимейших мест москвичей
Регистрация: 20.12.2015
№25 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:19) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
Действующий Чемпион один-единственный - ЦСКА. И мы пока имеем математические шансы на очередное чемпионство, глупо с этим спорить, математике пох на болельщицкие пристрастия

Пока..Сашко..
Усё вам за все пристрастия..динамо в пердиве..
Вы ещё ответите за своё..пуловое недоразумение..
Регистрация: 14.12.2011
№24 Написал: vlees (Сегодня, 16:14) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

Интересно если случится очередное чудо и эти клячи станут чемпионами,поможет это им убрать свой кривой стадион из этого списка?
Регистрация: 12.01.2017
№23 Написал: Butcher (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Blessing
Что то тут вас развелось чемпионов, продуху нету,

уася, Действующий Чемпион один-единственный - ЦСКА. И мы пока имеем математические шансы на очередное чемпионство, глупо с этим спорить, математике пох на болельщицкие пристрастия smirk
Регистрация: 20.12.2015
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:05) #
  • -4
  •  (12)

Ерёмы нет, а кокс остался.

Встал на прямую белую дорожку.
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: vlees (Сегодня, 16:02) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пока ты форму наберешь уже чемпионат закончится,а вообще хз чему радуются кони,взяли поломанного негритосика который 8 месяцев лечился,да и весной он нечего особенного не показывал.Помню как его говном поливали когда с локомотивом играли,3 место максимум при удачном судействе.
Регистрация: 12.01.2017
№20 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:55) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
.после крестов сам господь не заиграл..
китайцы втюхали..а чемпионат России покажет smiley
Регистрация: 14.12.2011
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:49) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Пусть таблицу вырежет и изучит.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: Карл XII (Сегодня, 15:49) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Урал»
Споортак уже на 20 очков оторвался от "Зенита" и на 23 от ЦСКА. Да и "народные" показывают сногсшибательную игру, от которой невозможно оторвать глаз. Тот же Зе Луиш в этом сезоне наколотил кучу голов как в РФПЛ так и в ЛЧ(по уровню игры уже не уступает Радамелю Фалькао Гарсии пятилетней давности), а Комбаров прям вылитый Марсело... в общем, КБ досрочно оформят чемпионство, и никакие "Зениты" с ЦСКА им не помешают этого сделать.
Регистрация: 29.01.2017
№17 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:49) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
Цитата: сектант
Вы главное зенит победите в первом туре))))

уася, 18 тур на дворе будет так-то smiley

Неужели ты не догнал что я писал о первом туре после возобновления чемпа?Или провойируешь на срач?))(
Регистрация: 3.11.2016
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:46) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Что то тут вас развелось чемпионов, продуху нету,- одни уже стали, другие могут, и как правило, все из скотного двора.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 15:45) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4 звезды
как говорил один мой друг, "я опущу башку в корыто с говном, если лжекони станут чемпионами", т.е.100% не станут

Говорил?!Значит в прошлом году он исполнил своё обещание и захлебнулся?Упокой Господи его душу в таком случае.
Регистрация: 27.07.2013
№14 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:42) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Петросян Шоу на ипподроме smile


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№13 Написал: пончевед (Сегодня, 15:37) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: мяч квадратный

вот гад! как спартаковец дзюба в раздевалке по шкафчикам шарит!

зенитовец.до мозга костей зенитовец он.с рождения.
Цитата: мяч квадратный
и зачем его Гинер обратно взял.

не зачем,а почему.потому что халявный.пусть сломанный,но халявный.в сложившейся у вас ситуации это главный момент при поиске новичков.
Регистрация: 6.09.2011
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