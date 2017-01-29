Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Шишкин: были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал "Краснодар"

Новичок "Краснодара" Роман Шишкин признался, что ему импонирует игровая манера команды.

"Были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал как раз "Краснодар". Так что сомнений в переходе у меня не было, дело было только в том, чтобы обсудить нюансы.

Я знаю, что это хорошая команда, которая всегда борется за высокие места, играет в еврокубках, отличается своей инфраструктурой. Для меня, естественно, важна и игровая практика, так что для меня "Краснодар" - хороший вариант. Надеюсь, и я для него.

"Краснодар" играет в контроль мяча, больше через середину, действует на контратаках, в целом, разноплановая команда. Соперникам всегда непросто играть против "Краснодара", потому что у команды индивидуально сильные игроки, особенно в атаке, где есть Смолов", - цитирует Шишкина ТАСС.
Теги: Шишкин Краснодар
Сегодня, 15:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.