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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Шишкин: были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал "Краснодар"
Новичок "Краснодара" Роман Шишкин признался, что ему импонирует игровая манера команды.
"Были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал как раз "Краснодар". Так что сомнений в переходе у меня не было, дело было только в том, чтобы обсудить нюансы.
Я знаю, что это хорошая команда, которая всегда борется за высокие места, играет в еврокубках, отличается своей инфраструктурой. Для меня, естественно, важна и игровая практика, так что для меня "Краснодар" - хороший вариант. Надеюсь, и я для него.
"Краснодар" играет в контроль мяча, больше через середину, действует на контратаках, в целом, разноплановая команда. Соперникам всегда непросто играть против "Краснодара", потому что у команды индивидуально сильные игроки, особенно в атаке, где есть Смолов", - цитирует Шишкина ТАСС.
"Были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал как раз "Краснодар". Так что сомнений в переходе у меня не было, дело было только в том, чтобы обсудить нюансы.
Я знаю, что это хорошая команда, которая всегда борется за высокие места, играет в еврокубках, отличается своей инфраструктурой. Для меня, естественно, важна и игровая практика, так что для меня "Краснодар" - хороший вариант. Надеюсь, и я для него.
"Краснодар" играет в контроль мяча, больше через середину, действует на контратаках, в целом, разноплановая команда. Соперникам всегда непросто играть против "Краснодара", потому что у команды индивидуально сильные игроки, особенно в атаке, где есть Смолов", - цитирует Шишкина ТАСС.
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