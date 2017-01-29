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"Спартак" поздравил Евгения Ловчева с 68-летием

"Спартак" поздравил своего ветерана, бронзового призёра Олимпийских игр-72 Евгения Ловчева с днём рождения.

"Сегодня исполняется 68 лет легендарному футболисту "Спартака" 60–70-х годов Евгению Ловчеву. Ловчев выступал за "Спартак" с 1969 по 1978 год, становился чемпионом СССР 1969 года, выигрывал Кубок СССР 1971 года, завоевывал серебряные медали чемпионата СССР 1974 года и бронзовые награды первенства страны 1970 года. Всего за красно-белых он провел 305 матчей и забил 36 голов. ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Евгения Серафимовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов", - говорится в поздравлении на официальном сайте "Спартака".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 15:28
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№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У нас в сердцах..
памятник нам осёл обещает..семак вам в печень
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 15:47) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вы памятник обещанный родным Фёдора Черенкова сделайте наконец-то.Ничего святого нету у клуба.
Регистрация: 27.07.2013
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