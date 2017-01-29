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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
"Спартак" поздравил Евгения Ловчева с 68-летием
"Спартак" поздравил своего ветерана, бронзового призёра Олимпийских игр-72 Евгения Ловчева с днём рождения.
"Сегодня исполняется 68 лет легендарному футболисту "Спартака" 60–70-х годов Евгению Ловчеву. Ловчев выступал за "Спартак" с 1969 по 1978 год, становился чемпионом СССР 1969 года, выигрывал Кубок СССР 1971 года, завоевывал серебряные медали чемпионата СССР 1974 года и бронзовые награды первенства страны 1970 года. Всего за красно-белых он провел 305 матчей и забил 36 голов. ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Евгения Серафимовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов", - говорится в поздравлении на официальном сайте "Спартака".
"Сегодня исполняется 68 лет легендарному футболисту "Спартака" 60–70-х годов Евгению Ловчеву. Ловчев выступал за "Спартак" с 1969 по 1978 год, становился чемпионом СССР 1969 года, выигрывал Кубок СССР 1971 года, завоевывал серебряные медали чемпионата СССР 1974 года и бронзовые награды первенства страны 1970 года. Всего за красно-белых он провел 305 матчей и забил 36 голов. ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Евгения Серафимовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов", - говорится в поздравлении на официальном сайте "Спартака".
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