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Пресс-атташе ПСВ: у нас нет никаких контактов с "Зенитом" по переходу Проппера

Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс сообщил, что клуб в настоящий момент не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе полузащитника голландского клуба Дэви Проппера.

"Прежде чем вести переговоры с игроком, "Зенит" должен обсудить условия перехода с нашим клубом. Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов", - цитирует Слегерса ТАСС.

"Зенит", по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста 14 млн евро, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн.
Теги: ПСВ Зенит
Сегодня, 16:44
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№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
smiley Всё..на бабки не удалось развести..Ничего не знаем,ничего не ведаем..Не срослось..
Регистрация: 31.10.2013
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