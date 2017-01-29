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Пресс-атташе ПСВ: у нас нет никаких контактов с "Зенитом" по переходу Проппера
Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс сообщил, что клуб в настоящий момент не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе полузащитника голландского клуба Дэви Проппера.
"Прежде чем вести переговоры с игроком, "Зенит" должен обсудить условия перехода с нашим клубом. Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов", - цитирует Слегерса ТАСС.
"Зенит", по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста 14 млн евро, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн.
"Прежде чем вести переговоры с игроком, "Зенит" должен обсудить условия перехода с нашим клубом. Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов", - цитирует Слегерса ТАСС.
"Зенит", по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста 14 млн евро, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн.
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