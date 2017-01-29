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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Шишкин: после аренды вернусь в "Локомотив", а там как сложится
Защитник "Локомотива" Роман Шишкин рассказал о переходе в "Краснодар" на правах аренды.
"Отнёсся к этому решению как профессионал. В декабре меня уведомили, что я не еду на первый сбор и могу вести переговоры с другими клубами. На меня вышли представители "Краснодара", и мы договорились об аренде до конца сезона.
Знаете, меня многое связывает с "Локомотивом": я провел там шесть с половиной лет, выиграл Кубок страны, медали чемпионата. После аренды вернусь в "Локомотив", а там как сложится, жизнь покажет. Контракт у меня будет действовать еще два года", - цитирует Шишкина ТАСС.
"Отнёсся к этому решению как профессионал. В декабре меня уведомили, что я не еду на первый сбор и могу вести переговоры с другими клубами. На меня вышли представители "Краснодара", и мы договорились об аренде до конца сезона.
Знаете, меня многое связывает с "Локомотивом": я провел там шесть с половиной лет, выиграл Кубок страны, медали чемпионата. После аренды вернусь в "Локомотив", а там как сложится, жизнь покажет. Контракт у меня будет действовать еще два года", - цитирует Шишкина ТАСС.
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