Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент Ломбертса: информация о предложении "Вест Бромвича" - неправда

Сантуш Верхлуст, агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, опроверг информацию о предложении по покупке защитника "Вест Бромвичем".

"Информация о предложении "Вест Бромвича" - неправда. Пока все находится на той же стадии, мы ждем решения "Зенита". Определенные предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Ломбертс Зенит Вест Бромвич
Сегодня, 17:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.