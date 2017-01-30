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"Зенит" планирует провести на новом стадионе три матча в апреле и мае

Зенит" планирует провести на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге три матча до Кубка конфедераций - в апреле и мае, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов заявил, что "Зенит" проведет на стадионе три матча уже в апреле.

"К настоящему времени достигнута договоренность с администрацией Петербурга, в рамках которой "Зенит" планирует сыграть на новой арене три матча - это необходимая процедура тестирования арены в рамках ее подготовки к Кубку конфедераций. Игры запланированы на апрель-май 2017 года.

Однако матчи могут состояться, только если профильные комитеты и организации, отвечающие за подготовку арены и прилегающей территории, полностью обеспечат готовность объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, меры безопасности и другие требования к матчам уровня российского чемпионата. Отметим, что комплекс мер и требования клуба по подготовке стадиона не раз обсуждались с администрацией города и были доведены до профильных комитетов", - сказали в пресс-службе "Зенита".
Теги: Зенит
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