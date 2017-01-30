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Нобель Арустамян: зарплата Ивановича в "Зените" будет в районе 3 миллионов евро

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал, как обстоит ситуация с возможным переходом защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит".

"Центральный защитник — приоритетная позиция для усиления в "Зените". Сейчас петербургский клуб действительно находится в серьезных переговорах с Браниславом Ивановичем. Пять миллионов зарплаты, которые якобы будет Иванович, — не совсем верная информация. Если контракт будет подписан, его срок составит два с половиной года, а зарплата Ивановича будет в районе трех миллионов евро. Как завершится переговорный процесс, говорить еще рано", - приводит слова Ивановича "Матч ТВ".
Теги: Арустамян Иванович Челси Зенит
Сегодня, 19:11
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23
(2)
№24 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: сектант
Вы себя нормальными и адекватными болелами считаете.Еще раз мои поздравления.

Ну, что они считают - это никому не ведомо, даже им самим. А насчёт нормальности и адекватности.....эта пара болотных неандертальцев является породистыми дегенератами от интернета.

Ты все еще здесь?
Регистрация: 7.12.2016
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: сектант
Вы себя нормальными и адекватными болелами считаете.Еще раз мои поздравления.

Ну, что они считают - это никому не ведомо, даже им самим. А насчёт нормальности и адекватности.....эта пара болотных неандертальцев является породистыми дегенератами от интернета.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 20:44) #
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online

капля никотина,
smile
Регистрация: 12.07.2016
№21 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:35) #
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....остаток будут передавать лично через Арустамяна, на сьемках "Комеди клаб".

Как вырос то армянский человек.
Регистрация: 3.03.2007
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:30) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Витек 88-20,
Болельщик812,
Ребят,с хорошим преобретением!Но новость то про Зенит,если Вы такие адекватные обсуждайте это,но нет же вам нужно грязью поливать даже тех кого тут нет.Но главное что Вы себя нормальными и адекватными болелами считаете.Еще раз мои поздравления.
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:20) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Витек 88-20
Хотя есть здесь один свин "Капля никотина". Там точно мозгов нет...потеря-потерь....видимо и у этого то же...
Обидно ни одной адекватной хрюши(((

Насчет Мишани капельки - ни за что не соглашусь. Мозги там есть, и очень серьезные, но, к сожалению, пораженные красно-белым недугом, заливающим желчью весь организм.
Сравнивать каплю с этим стандартным скучным недоноском из хлева - это как "Аватар" с "Притяжением" Бондарчука.
Но, в общем и целом, Вы правы: адекватных свиней днем с огнем не сыщешь.
Регистрация: 13.08.2015
№18 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:13) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Шнобелю верит только тот, кому его враньё выгодно. В этой статье Витьки и прочая перхоть прямо клянётся армянину в верности и преданности. Клянутся, что всегда ему верили, верят и буду верить. Ну, пока он про Спартак что-то невыгодное для них же не скажет. Например, что зарплата Челентано в Спартаке 3 ляма. Порвут ведь носатого...

Не, ну не дебилы?

Шестерка свиная, брысь отсюда! Иди смотри в ФНЛ свою сибирь, а из-за угла под/р/а/чивай на спортаг.
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:03) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Шнобелю верит только тот, кому его враньё выгодно. В этой статье Витьки и прочая перхоть прямо клянётся армянину в верности и преданности. Клянутся, что всегда ему верили, верят и буду верить. Ну, пока он про Спартак что-то невыгодное для них же не скажет. Например, что зарплата Челентано в Спартаке 3 ляма. Порвут ведь носатого...

Не, ну не дебилы?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: какзайчонок
Хорошо если поменьше, но все одно -надо брать уже !!! Серб еще очень хорош....

Жалко Гарай ушел....а то была бы вообще стена!!!

Цитата: Болельщик812
Цитата: Витек 88-20
Или там с головой совсем полохо?

Довольно неожиданный вопрос в адрес болельщика недоклуба. Там всё очевидно.

Ну все думаешь, может мозги встанут на место и поймут, что они здесь за ахинею пишут.
Хотя есть здесь один свин "Капля никотина". Там точно мозгов нет...потеря-потерь....видимо и у этого то же...
Обидно ни одной адекватной хрюши(((
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 19:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо если поменьше, но все одно -надо брать уже !!! Серб еще очень хорош....
Регистрация: 15.03.2009
№14 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:55) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
Цитата: Витек 88-20
дятел!?

приятно познакомиться sweat_smile

Цитата: Витек 88-20
дятел!

и еще раз, рад знакомству joy

Петросян из тебя конечно некудышный! Выдергивать слово из целоко текста. Это Не к селу, не к городу! Хотя к селу, а точнее к хлеву...ха)) joy

p.s. Повторюша ты, дядя Хрюша.
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Витек 88-20
Или там с головой совсем полохо?

Довольно неожиданный вопрос в адрес болельщика недоклуба. Там всё очевидно.
Регистрация: 13.08.2015
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:52) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: Витек 88-20
дятел!?

приятно познакомиться sweat_smile

Цитата: Витек 88-20
дятел!

и еще раз, рад знакомству joy
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:45) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Это ближе к истине...
Регистрация: 24.04.2009
№10 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:45) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
на бумаге в районе 3, на деле в райне 6, все знают как газ вертит сделки и даже сент-этьен

И все то вы знаете, только с/сать не проситесь.

"5Лямов...дорого..Зенит, как всегда разводят на бабло."
"3ляма...не верю, это кидалово...заплатят больше".
Ты че реально дятел!? Мы и в шапке и без шапки для Вас дураки. Вы хоть раз можете адекватно вести разговор?! Или там с головой совсем полохо?!
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:39) #
  • -5
  •  (9)

на бумаге в районе 3, на деле в райне 6, все знают как газ вертит сделки и даже сент-этьен
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: professional fan (Сегодня, 19:33) #
  • -6
  •  (8)

Сомневаюсь что один Иванович решит все проблемы в защите у немытых. Хотя усиление неплохое
Регистрация: 29.01.2017
№7 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:33) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Кот МатроскиN-
"фееричный дебил, фееричный "

Приятно познакомиться!
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:33) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
И тут поросятам не обломилось. Думали поглумиться над Зенитом, ан нет, вполне адекватная зп для такого мастера.
Ну вы поняли, конечно, в сравнении с худшим игроком серии А
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Ага. И еще кому-то пару лямов. Хотя, конечно, надо приглашать на любых условиях. Еще бы Шкртела из туретчины вызволить.

Зачем? Шкртел давно уже "не торт".
Регистрация: 13.08.2015
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:30) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
А 4,5-5мл. это пусть свинки бревну Адриано платят.


на всякий случай повторю еще раз,вдруг кто не видел


"фееричный дебил, фееричный "(с)


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:22) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Как я и думал, что з/п будет не больше трешки! А 4,5-5мл. это пусть свинки бревну Адриано платят.
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:20) #
  • -7
  •  (11)

у газа что ни район, то горы с рекою
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:12) #
  • -2
  •  (8)

Ага. И еще кому-то пару лямов. Хотя, конечно, надо приглашать на любых условиях. Еще бы Шкртела из туретчины вызволить.
Регистрация: 12.11.2007
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